"Барселона" может побороться с "Интером" за своего воспитанника

Фото: инстаграм Онана/Автор неизвестен

Будущее вратаря "Аякса" Андре Онана остается неопределенным.

Как сообщает журналист-инсайдер Маттео Моретто, у "Барселоны" были контакты с голкипером, который станет свободным агентом летом 2022 года.

Однако, по информации источника, миланский "Интер" является главный претендентом на воспитанника каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что в подписании Онана заинтересован и "Арсенал".

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