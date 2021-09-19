"Барселона" может пригласить Конте

Фото: инстаграм Антонио Конте

"Барселона" занимается поиском нового тренера на замену Рональду Куману.

Как сообщает AS, одним из главных кандидатов является Антонио Конте.

Конте известен по своей работе в "Ювентусе", "Интере", "Челси" и сборной Италии. Последним клубом итальянца был "Интер", который он покинул по окончании прошлого сезона.

Конте трижды выигрывал Серию А во главе "Ювентуса" и один раз с "Интером". Также с "Челси" он побеждал в АПЛ.

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