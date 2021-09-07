"Барселона" может сменить спонсора

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"Барселона" может сменить спонсораФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" в ближайшее время может сменить титульного спонсора клуба, сообщает Жорди Бланко из ESPN.

По информации источника, вскоре сине-гранатовые объявит о том, кто станет спонсором клуба после компании Rakuten..

Ожидается, что финансовый аспект сделки улучшиться по сравнению с текущим контрактом.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Теперь они кидают япошек ... А дальше что? Многие дважды подумают , прежде , чем связаться с каталонскими проходимацами и мошшениками!Мда...Вискас Эль Барса!

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