"Барселона" может усилиться защитником сборной Германии
Фото инстаграм Маттиаса Гинтера
Центральный защитник менхенгладбахской "Боруссии" Маттиас Гинтер может продолжить карьеру в Испании или Англии.
По информации журналиста Николы Скиры, услуги 27-летнего футболиста, выступающего сейчас за сборную Германии на Евро-2020, были предложены "Барселоне" и "Тоттенхэму".
"Жеребята" готовы продать одного из своих лидеров, чтобы не потерять его бесплатно через год. О продлении контракта сторонам договориться не удаётся.
В прошедшем сезоне Гинтер забил 2 гола и сделал 1 ассист в 46 матчах. Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
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