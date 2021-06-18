"Барселона" может усилиться защитником сборной Германии

Фото инстаграм Маттиаса Гинтера

Центральный защитник менхенгладбахской "Боруссии" Маттиас Гинтер может продолжить карьеру в Испании или Англии.

По информации журналиста Николы Скиры, услуги 27-летнего футболиста, выступающего сейчас за сборную Германии на Евро-2020, были предложены "Барселоне" и "Тоттенхэму".

"Жеребята" готовы продать одного из своих лидеров, чтобы не потерять его бесплатно через год. О продлении контракта сторонам договориться не удаётся.

В прошедшем сезоне Гинтер забил 2 гола и сделал 1 ассист в 46 матчах. Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

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