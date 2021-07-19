"Барселона" нацелилась на Погба
Фото: инстаграм Поля Погба/Автор неизвестен
"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Полю Погба, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, каталонский клуб не имеет средств на приобретение футболиста, но может отдать в обмен на него одного из своих игроков. Контракт Погба с "Манчестер Юнайтед" истекает через год, поэтому он может покинуть клуб летом.
В прошлом сезоне 28-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 42 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
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|27
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|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18