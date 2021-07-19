"Барселона" нацелилась на Погба

Теги барселонаманчестер юнайтедполь погбатрансферы

"Барселона" нацелилась на Погба

Фото: инстаграм Поля Погба/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Полю Погба, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб не имеет средств на приобретение футболиста, но может отдать в обмен на него одного из своих игроков. Контракт Погба с "Манчестер Юнайтед" истекает через год, поэтому он может покинуть клуб летом.

В прошлом сезоне 28-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 42 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: ПСЖ определился со стратегией по трансферу Погба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" объявил об аренде Браима Диаса у "Реала"

"Милан" объявил об аренде Браима Диаса у "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов