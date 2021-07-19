"Барселона" нацелилась на Погба

Фото: инстаграм Поля Погба/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Полю Погба, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб не имеет средств на приобретение футболиста, но может отдать в обмен на него одного из своих игроков. Контракт Погба с "Манчестер Юнайтед" истекает через год, поэтому он может покинуть клуб летом.

В прошлом сезоне 28-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 42 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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