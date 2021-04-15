"Барселона" нацелилась на защитников "Аякса" и "Фейеноорда"

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"Барселона" нацелилась на защитников "Аякса" и "Фейеноорда"

"Барселона" хочет грядущим летом усилить оборону двумя игроками из чемпионата Нидерландов.

По информации Voetbal International, "сине-гранатовые" собираются приобрести защитников Лисандро Мартинеса ("Аякс") и Маркоса Сенеси ("Фейеноорд").

Мартинес в текущем сезоне провёл за "Аякс" 34 игры, забил 2 мяча и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 22 миллиона евро.

Сенеси в нынешней кампании сыграл за "Фейеноорд" 35 матчей, отличился 3 голами и 3 результативными передачами. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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