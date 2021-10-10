"Барселона" намерена избавиться от двух защитников

Фото: инстаграм Клемана Лангле/Автор неизвестен

"Барселона" в зимнее трансферное окно хочет избавиться от французских защитников Самуэля Умтити и Клемана Лангле, сообщает L'Esportiu.

По сведениям источника, тренерский штаб каталонского клуб во главе с Рональдом Куманом не рассчитывает на обоих игроков. Руководство "Барселоны" также готово продать футболистов, так как у них высокие зарплаты.

В нынешнем сезоне 27-летний Умтити не провел за "Барселону" ни одного матча. 26-летний Лангле принял участие в четырех поединках.

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