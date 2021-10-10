"Барселона" намерена избавиться от двух защитников

Теги барселонасамюэль умтитиклеман лангле

"Барселона" намерена избавиться от двух защитников

Фото: инстаграм Клемана Лангле/Автор неизвестен

"Барселона" в зимнее трансферное окно хочет избавиться от французских защитников Самуэля Умтити и Клемана Лангле, сообщает L'Esportiu.

По сведениям источника, тренерский штаб каталонского клуб во главе с Рональдом Куманом не рассчитывает на обоих игроков. Руководство "Барселоны" также готово продать футболистов, так как у них высокие зарплаты.

В нынешнем сезоне 27-летний Умтити не провел за "Барселону" ни одного матча. 26-летний Лангле принял участие в четырех поединках.

Не пропустите: "Барселона" активно работает над продлением контракта с Дембеле. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Италия стала бронзовым призером Лиги наций

Италия стала бронзовым призером Лиги наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов