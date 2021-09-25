"Барселона" намерена сократить зарплату Умтити

Фото: инстаграм Умтити/Автор неизвестен

Руководство "Барселоны" продолжает работу над сокращением фонда заработных плат.

Как сообщает TV3, сокращение зарплаты французского защитника Самюэля Умтити является приоритетом для совета директоров сине-гранатовых, поскольку его "астрономический" контракт не соответствует его низким показателям.

Ранее сообщалось, что зарплата француза после уплаты налогов составляет около 12 миллионов евро за сезон.

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