"Барселона" намерена сократить зарплату Умтити
Фото: инстаграм Умтити/Автор неизвестен
Руководство "Барселоны" продолжает работу над сокращением фонда заработных плат.
Как сообщает TV3, сокращение зарплаты французского защитника Самюэля Умтити является приоритетом для совета директоров сине-гранатовых, поскольку его "астрономический" контракт не соответствует его низким показателям.
Ранее сообщалось, что зарплата француза после уплаты налогов составляет около 12 миллионов евро за сезон.
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14