"Барселона" не будет бороться за Алабу
Фото: Твиттер @David_Alaba
"Барселона" отказалась от борьбы за защитника "Баварии" Давида Алабу, сообщает Sport.es.
Причиной стали завышенные, по мнению каталонского клуба, финансовые аппетиты игрока сборной Австрии. Если футболист снизит свои требования, то испанцы готовы вернуться к переговорам.
Напомним, что ранее, появилась информация о том, что 28-летний защитник устно договорился с "Реалом" о контракте с зарплатой в 12 миллионов евро до 2025 года. Алаба уже сообщал, что в конце сезона покидает "Баварию". Футболист уйдет покинет в статусе свободного агента.
В сезоне 2020/2021 защитник сыграл 35 матчей за немецкий клуб, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
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|32
|66
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|РБ Лейпциг
|32
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|Байер Леверкузен
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
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|6
|Вольфсбург
|32
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|7
|Хоффенхайм
|32
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|Фрайбург
|32
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
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|Шальке
|32
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|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|Кельн
|32
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|14
|Аугсбург
|32
|35
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|Майнц 05
|32
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
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|Падерборн
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