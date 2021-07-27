"Барселона" не начинала переговоры с Гризманном о снижении зарплаты

Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Как сообщает Marca, "Барселона" не вступала в переговоры с представителями Антуана Гризманна по поводу снижения заработной платы француза.

По информации источника, французский нападающий не входит в список наиболее высокооплачиваемых игроков каталонского клуба, так как большая часть его оклада поступает из бонусов за выигранные титулы.

В прошедшем сезоне футболист забил 13 голов и отдал 7 голевых передач в Ла Лиге.

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