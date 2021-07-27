"Барселона" не начинала переговоры с Гризманном о снижении зарплаты

Теги барселонаантуан гризманн

"Барселона" не начинала переговоры с Гризманном о снижении зарплатыФото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Как сообщает Marca, "Барселона" не вступала в переговоры с представителями Антуана Гризманна по поводу снижения заработной платы француза.

По информации источника, французский нападающий не входит в список наиболее высокооплачиваемых игроков каталонского клуба, так как большая часть его оклада поступает из бонусов за выигранные титулы. 

В прошедшем сезоне футболист забил 13 голов и отдал 7 голевых передач в Ла Лиге.

Также не пропустите: Серхио Рико не захотел переходить в "Эвертон". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 26 июля

Главные новости дня: 26 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов