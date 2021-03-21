"Барселона" не смогла купить Вейналдума прошлым летом из-за Коутиньо

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"Барселона" не смогла купить Вейналдума прошлым летом из-за Коутиньо

Фото: Твиттер УЕФА: Автор неизвестен

Прошлым летом переход полузащитника "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдума в "Барселону" не состоялся из-за хавбека каталонцев Филиппе Коутиньо, сообщает AS.

По сведениям издания, по условиям трансфера Коутиньо из "Ливерпуля" в "Барселону", каталонский клуб не имел права покупать игроков мерсисайдцев до 2021 года. В случае нарушения данного пункта "Барселоне" пришлось бы заплатить дополнительно 93 миллиона евро.

Напомним, что Коутиньо перешел в "Барселону" в январе 2018 года. С учетом бонусов на сегодняшний день каталонцы заплатили за бразильца 145 миллионов евро. В нынешнем сезоне 28-летний Коутиньо провёл за сине-гранатовых 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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