"Барселона" не стала подписывать Онана. Игрок перейдет в "Интер"
Фото: инстаграм Онана/Автор неизвестен
Будущее вратаря "Аякса" Андре Онана определилось - игрок перейдет в миланский "Интер" на правах свободного агента следующим летом.
Как сообщает журналист Мои Льоренс, четыре месяца назад "Барселона" согласилась на возвращение Онана на "Камп Ноу".
По информации источника, была достигнута устная договоренность, оставалось только оформить все документально и поставить подписи.
Но в конечном итоге каталонский клуб отказался от этой затеи, а "Интер" воспользовался ситуацией, подписав контракт с игроком.
Также не пропустите: "Локомотив" подпишет форварда "Славии". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стали известны претенденты на пост главного тренера "Краснодара" после увольнения Гончеренко
-
"Локомотив" подпишет форварда "Славии"
-
"Спартак" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Болгарии
-
"Краснодар" определил еще одного кандидата на пост тренера команды
-
"Краснодар" определился с заменой для Гончаренко
Лента новостей
-
Стали известны претенденты на пост главного тренера "Краснодара" после увольнения Гончеренко
-
Главный тренер "Линареса" хочет пройти "Барселону" в Кубке Испании
-
Глава футбольного агенства рассказал о вариантах продолжения карьеры Смолова
-
"Барселона" не стала подписывать Онана. Игрок перейдет в "Интер"
-
"Локомотив" подпишет форварда "Славии"
-
В Польше высказались о слухах про Шевченко в национальной сборной
-
1
Капелло предлагает действовать радикально с невакцинированными футболистами
-
Марсело может перейти в "Трабзонспор"
-
ЦСКА заинтересован в хавбеке "Бордо"
-
Агент Деспотовича высказался о будущем игрока
-
Люк де Йонг отказался переходить в "Кадис"
-
"Зенит" ведет переговоры о продаже Мамманы
-
Дани Алвес попал в заявку "Барселоны" на матч Кубка Испании
-
"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" обмен игроками
-
Месси выздоровел после коронавируса
-
Жиго получил предложение из Турции
-
"Спартак" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Болгарии
-
"Краснодар" определил еще одного кандидата на пост тренера команды
-
1
Менди переведен в другую тюрьму из-за опасений за его безопасность
-
Стало известно, почему Галицкий отправил Гончаренко в отставку
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14