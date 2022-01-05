"Барселона" не стала подписывать Онана. Игрок перейдет в "Интер"

Фото: инстаграм Онана/Автор неизвестен

Будущее вратаря "Аякса" Андре Онана определилось - игрок перейдет в миланский "Интер" на правах свободного агента следующим летом.

Как сообщает журналист Мои Льоренс, четыре месяца назад "Барселона" согласилась на возвращение Онана на "Камп Ноу".

По информации источника, была достигнута устная договоренность, оставалось только оформить все документально и поставить подписи.

Но в конечном итоге каталонский клуб отказался от этой затеи, а "Интер" воспользовался ситуацией, подписав контракт с игроком.

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