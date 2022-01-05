"Барселона" не стала подписывать Онана. Игрок перейдет в "Интер"

Теги аяксинтер миланандре онанатрансферыбарселона

"Барселона" не стала подписывать Онана. Игрок перейдет в "Интер"Фото: инстаграм Онана/Автор неизвестен

Будущее вратаря "Аякса" Андре Онана определилось - игрок перейдет в миланский "Интер" на правах свободного агента следующим летом.

Как сообщает журналист Мои Льоренс, четыре месяца назад "Барселона" согласилась на возвращение Онана на "Камп Ноу".

По информации источника, была достигнута устная договоренность, оставалось только оформить все документально и поставить подписи. 

Но в конечном итоге каталонский клуб отказался от этой затеи, а "Интер" воспользовался ситуацией, подписав контракт с игроком. 

Также не пропустите: "Локомотив" подпишет форварда "Славии". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мората останется в "Ювентусе"

Мората останется в "Ювентусе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов