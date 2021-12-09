"Барселона" не вышла из группы Лиги Чемпионов впервые за 21 год

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"Барселона" не вышла из группы Лиги Чемпионов впервые за 21 годФото: твиттер УЕФА

"Барселона" не смогла пробиться в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В заключительном туре групповой стадии каталонцы проиграли "Баварии" со счетом 0:3 и покинули турнир.

Последний раз "Барса" не выходила в плей-офф ЛЧ в сезоне 2000/01. Тогда "Барса" финишировала в группе на третьем месте, пропустив вперед "Милан" и "Лидс". В итоге "Барса" дошла до полуфинала Кубка УЕФА, где проиграла "Ливерпулю", который стал победителем турнира.

Стоит отметить, что теперь "Барселона" отправится в Лигу Европы, где сыграет в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала турнира. Соперником каталонцев будет один из клубов, занявших второе место в группе.

Читайте также: "Бавария" отправила "Барселону" в Лигу Европы. | http://soccernews.ru
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