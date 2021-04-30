"Барселона" объявила о продлении контракта с Мингесой

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"Барселона" объявила о продлении контракта с Мингесой

Фото твиттер "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Оскар Мингеса теперь связан с клубом контрактом до июня 2023 года.

"Сине-гранатовые" воспользовались опцией продления соглашения, которая была прописана в договоре.

Отступные за 21-летнего футболиста составляют 100 миллионов евро.

Мингеса является воспитанником "Барсы", за основную команду дебютировал в ноябре 2020 года, сыграл 36 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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