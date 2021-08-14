"Барселона" объявила о регистрации трёх новичков

В заявку "Барселоны" включены три новых футболиста, сообщает официальный сайт клуба.

Играть за "сине-гранатовых" теперь имеют право защитник Эрик Гарсия, а также нападающие Мемфис Депай и Рей Манай.

Пресс-служба каталонцев подчеркнула, что данный шаг стал возможен благодаря Жерару Пике, который пошёл на серьёзное уменьшение зарплаты.

Ещё одного новичка - форварда Серхио Агуэро - "Барса" собирается заявить позднее. Сейчас аргентинец восстанавливается после травмы.

В воскресенье "блауграна" стартует в Ла Лиге матчем с "Реал Сосьедадом".

Не пропустите: Экс-президент "Барселоны" Бартомеу раскритиковал Лапорту. | http://soccernews.ru