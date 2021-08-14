"Барселона" объявила о регистрации трёх новичков

Теги барселонаэрик гарсиямемфис депайрей манайжерар пике

"Барселона" объявила о регистрации трёх новичков

В заявку "Барселоны" включены три новых футболиста, сообщает официальный сайт клуба.

Играть за "сине-гранатовых" теперь имеют право защитник Эрик Гарсия, а также нападающие Мемфис Депай и Рей Манай.

Пресс-служба каталонцев подчеркнула, что данный шаг стал возможен благодаря Жерару Пике, который пошёл на серьёзное уменьшение зарплаты.

Ещё одного новичка - форварда Серхио Агуэро - "Барса" собирается заявить позднее. Сейчас аргентинец восстанавливается после травмы.

В воскресенье "блауграна" стартует в Ла Лиге матчем с "Реал Сосьедадом".

Не пропустите: Экс-президент "Барселоны" Бартомеу раскритиковал Лапорту. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Варан - новый игрок "Манчестер Юнайтед"

Официально: Варан - новый игрок "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов