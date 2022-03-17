"Барселона" обыграла "Галатасарай" и вышла в 1/4 финала Лиги Европы
Фото: твиттер "Барселоны"
В ответной игре 1/8 финала Лиги Европы "Барселона" победила "Галатасарай".
Таким образом, каталонский клуб пробился в четвертьфинал турнира.
"Галатасарай" Турция - "Барселона" Испания 1:2, первый матч - 0:0
Голы: Маркао Тейшейра, 28 - 1:0, Педри, 37 - 1:1, Обамеянг, 49 - 1:2
"Галатасарай": Пенья, Боэ, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт (Байрам, 85), Антальялы, Чикылдэу (Моруцан, 74), Актюркоглу, Кутлу, Бабел (Дервишоглу, 74), Гомис (Мохамед, 63).
"Барселона": тер Стеген, Дест (Араухо, 56), Пике (Лангле, 81), Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг (Гави, 68), Педри, Обамеянг (Депай, 82), Траоре (Дембеле, 46), Ферран Торрес.
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