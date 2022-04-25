"Барселона" очень хочет продать Френки де Йонга

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"Барселона" очень хочет продать Френки де Йонга

 

Фото: твиттер Френки\Автор неизвестен

"Барселона" хочет продать Френки де Йонга за 70 миллионов евро в "Манчестер Юнайтед", сообщил журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV.

По информации источника, трансфер голландского хавбек - одно из желаний Эрике тен Хага, который возглавит английский клуб по окончании сезона.

В то же время журналист Ориоль Доменек сообщает, что каталонский клуб выставил на продажу де Йонга и еще нескольких футболистов.

В нынешнем сезоне Френки сыграл 43 матча за "Барселону" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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