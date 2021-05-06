"Барселона" определила новую трансферную цель на лето
"Барселона" собирается усилить полузащиту во время летнего трансферного окна, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, "блауграна" ищет хавбека, похожего по стилю игры на Серхио Бускетса, которому в июле исполнится 33 года.
Скорее всего, каталонский клуб попытается подписать новичка, обменяв его на одного из действующих футболистов, поскольку на полноценные трансферы у них нет денег.
Бускетс в текущем сезоне сделал 4 ассиста в 46 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14