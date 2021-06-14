"Барселона" определилась с соперником по Кубку Гампера

Стало известно, с кем "Барселона" планирует разыграть Кубок имени Жоана Гампера.

По информации RAC1, "блауграна" активно ведёт переговоры с туринским "Ювентусом".

Не исключено, что состоятся матчи как между мужскими командами, так и между женскими.

Кубок Гампера проводится ежегодно перед стартом нового сезона. Трофей был назван в честь президента-основателя "Барсы".

Не пропустите: "Барселона" огласила цену на Умтити. | http://soccernews.ru