"Барселона" определилась с соперником по Кубку Гампера

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"Барселона" определилась с соперником по Кубку Гампера

Стало известно, с кем "Барселона" планирует разыграть Кубок имени Жоана Гампера.

По информации RAC1, "блауграна" активно ведёт переговоры с туринским "Ювентусом".

Не исключено, что состоятся матчи как между мужскими командами, так и между женскими.

Кубок Гампера проводится ежегодно перед стартом нового сезона. Трофей был назван в честь президента-основателя "Барсы".

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