"Барселона" определилась со стратегией по трансферу Санчеша

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"Барселона" определилась со стратегией по трансферу Санчеша

Фото: инстаграм Ренату Санчеша/Автор неизвестен

"Барселона" ведет переговоры по трансферу полузащитника "Лилля" и сборной Португалии Ренату Санчеша, сообщает AS.

По сведениям источника, каталонский клуб намерен арендовать футболиста на год с последующим выкупом за 35 миллионов евро. Впрочем, переход Санчеша состоится лишь в том случае, если "Барселона" не договорится с "Атлетико" по обмену Антуана Гризманна на Сауля Ньигеса.

В прошлом сезоне 23-летний Санчеш провел за "Лилль" 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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