"Барселона" ответила на троллинг "Севильи" после камбэка в Кубке Испании

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"Барселона" ответила на троллинг "Севильи" после камбэка в Кубке Испании

Пресс-служба "Барселоны" припомнила коллегам из "Севильи" мем, опубликованный 17 февраля.

Тогда представители андалусийского клуба опубликовали в твиттере фото, на котором Жерар Пике, подписанный как "Лига Европы", не может догнать Килиана Мбаппе с надписью "Севилья в 1/8 ЛЧ".

"В футболе важно уважение", - говорится в посте "сине-гранатовых".

Напомним, что в среду "Барселона" разгромила "Севилью" со счётом 3:0 после гостевого поражения 0:2 в 1/2 финала Кубка Испании. Спасительный для каталонцев гол на 94-й минуте забил как раз Пике, которого две недели назад высмеивал соперник.

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