"Барселона" ответила на троллинг "Севильи" после камбэка в Кубке Испании

Пресс-служба "Барселоны" припомнила коллегам из "Севильи" мем, опубликованный 17 февраля.

Тогда представители андалусийского клуба опубликовали в твиттере фото, на котором Жерар Пике, подписанный как "Лига Европы", не может догнать Килиана Мбаппе с надписью "Севилья в 1/8 ЛЧ".

"В футболе важно уважение", - говорится в посте "сине-гранатовых".

Football is about respect. . https://t.co/TW5WFgkjle — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2021

Напомним, что в среду "Барселона" разгромила "Севилью" со счётом 3:0 после гостевого поражения 0:2 в 1/2 финала Кубка Испании. Спасительный для каталонцев гол на 94-й минуте забил как раз Пике, которого две недели назад высмеивал соперник.

Не пропустите: "Барселона" совершила камбек и пролезла в финал Кубка Испании! Выражаем не самое популярное мнение о работе Кумана в "Барсе". | http://soccernews.ru