"Барселона" озвучила сроки восстановления Месси

"Барселона" в своём официальном твиттере опубликовала информацию о сроках восстановления капитана команды Лионеля Месси.

Согласно этим данным, у 31-летнего аргентинца диагностирован перелом лучевой кости правой руки. В связи с этим, он будет вынужден пропустить около трёх недель.

Напомним, что Месси неудачно приземлился на руку во время матча с "Севильей" в результате столкновения с Франко Васкесом.

В этом сезоне бомбардир "сине-гранатовых" сыграл 12 матчей, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

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