"Барселона" озвучила сроки восстановления Месси

1 Теги барселоналионель месси

"Барселона" озвучила сроки восстановления Месси

"Барселона" в своём официальном твиттере опубликовала информацию о сроках восстановления капитана команды Лионеля Месси.

Согласно этим данным, у 31-летнего аргентинца диагностирован перелом лучевой кости правой руки. В связи с этим, он будет вынужден пропустить около трёх недель.

Напомним, что Месси неудачно приземлился на руку во время матча с "Севильей" в результате столкновения с Франко Васкесом.

В этом сезоне бомбардир "сине-гранатовых" сыграл 12 матчей, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Возвращение блудного чемпиона: "Барселона" разгромила "Севилью" в 9 туре Ла Лиги. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

РАМОН

Здоровья лучшему игроку современности!!!

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Еще один футболист "Кардиффа" едва избежал смерти

Еще один футболист "Кардиффа" едва избежал смерти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Эйбар Эйбар 20 25
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 20 22
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов