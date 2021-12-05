"Барселона" планирует ускорить уход некоторых футболистов

Фото: инстаграм Умтити/Автор неизвестен

"Барселона" после игры против "Баварии" ускорит процесс ухода из клуба некоторых игроков, сообщает издание Sport.

По информации источника, Самуэль Умтити и Люк Де Йонг являются основными кандидатами на выход, но если поступит хорошее предложения по остальным игрокам, то клуб их рассмотрит.

Вчера Сержиньо Дест разочаровал Хави. Каталонский клуб выслушает все предложения по игроку.

Отмечается, что Хави не рассчитывает на Самуэля Умтити. "Барселона" хочет избавиться от игрока в январе. Если он снова откажется уходить, клуб может расторгнуть контракт с ним.

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