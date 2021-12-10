"Барселона" по решению Хави выставит на трансфер трёх основных футболистов
Фото твиттер "Барселоны"
Главный тренер "Барселоны" Хави решил продать несколько игроков стартового состава, утверждает The Sun со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.
По информации источника, "сине-гранатовые" по инициативе своего наставника могут расстаться с вратарём Марком-Андре тер Штегеном, защитником Сержиньо Дестом и хавбеком Френки де Йонгом.
Хави недоволен игрой указанных футболистов и считает, что им нет места в будущем проекте клуба. Кроме того, на их трансферах можно заработать деньги для усиления команды.
Рыночная стоимость тер Штегена - 55 миллионов евро, Деста - 30 миллионов, де Йонга - 90 миллионов.
Не пропустите: Хави уверен, что выведет "Барселону" из кризиса, но при одном условии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14