"Барселона" побила рекорд "Реала" в Ла Лиге

Фото твиттер "Барселоны"

За "Барселону" с начала текущего сезона забили 22 футболиста в рамках чемпионата Испании.

В воскресном матче с "Осасуной" (4:0) этот список пополнил полузащитник Рикард Пуч.

Как сообщает Opta, "Барса" побила рекорд мадридского "Реала" по данному показателю.

В составе "сливочных" отличился 21 игрок в Ла Лиге в кампании 2019/20.

Стоит отметить, что речь идёт о сезонах, проведённых в 21-м веке.

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