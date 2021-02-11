"Барселона" пожаловалась на неназначенный пенальти в матче против "Севильи" (видео)
"Барселона" в своем официальном Твиттере показала видео борьбы хавбека "Севильи" Сусо против защитника каталонцев Жорди Альбы в штрафной в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (0:2).
Сусо и Альба боролись за мяч на левом фланге и упали в штрафной. Судья Матеу Лаос зафиксировал фол со стороны Сусо, однако, назначил штрафной, а не пенальти.
". Вот как это видели мы", – говорится в сообщении "Барселоны".
This is how we saw it. pic.twitter.com/HxfMgKiTvH— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 11, 2021
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