"Барселона" пожаловалась на неназначенный пенальти в матче против "Севильи" (видео)

"Барселона" в своем официальном Твиттере показала видео борьбы хавбека "Севильи" Сусо против защитника каталонцев Жорди Альбы в штрафной в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (0:2).

Сусо и Альба боролись за мяч на левом фланге и упали в штрафной. Судья Матеу Лаос зафиксировал фол со стороны Сусо, однако, назначил штрафной, а не пенальти.

". Вот как это видели мы", – говорится в сообщении "Барселоны".

This is how we saw it. pic.twitter.com/HxfMgKiTvH