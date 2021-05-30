"Барселона" предложила "Ливерпулю" вернуть Коутиньо бесплатно

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"Барселона" предложила "Ливерпулю" вернуть Коутиньо бесплатноФото: инстаграм Коутиньо/Автор неизвестен

Как сообщает AS, "Барселона" предложила "Ливерпулю" бесплатно вернуть полузащитника Филиппе Коутиньо.

По информации источника, в этом случае каталонцы не будут доплачивать мерсисайдцам 50 миллионов евро, которые они все еще должны за трансфер бразильца.

Напомним, что в 2018 году "Барселона" купила Коутиньо у "Ливерпуля" за 165 миллионов евро. В прошедшем сезоне 28-летний бразильский полузащитник провел 12 матчей в чемпионате Испании, забил два гола и отдал 2 результативные передачи.

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