"Барселона" продлит контракты с двумя молодыми игроками

Фото: Твиттер @RiquiPuig

"Барселона" собирается предложить новые контракты для ряда своих футболистов.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "блауграна" пролонгирует соглашения с защитником Оскаром Мингесой и полузащитником Рикардом Пучем до июня 2023 года.

Кроме того, каталонский клуб и защитник команды Серджи Роберто могут также продлить договор на 2 года, но пока не договорились на этот счет.

Barcelona are in talks with Sergio Agüero agent, he’s considered “one of the options”.



Oscar Mingueza and Riqui Puig clauses will be triggered to extend both contracts until June 2023.



Sergi Roberto could extend his contract for 2 years, but there’s no agreement yet. #FCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2021

Пуч в текущем сезоне выходил на поле в 21 матче (477 сыгранные минуты) и смог отметиться одним забитым мячом.

На счету Мингесы 33 игры во всех турнирах, в которых он забил 2 гола (в том числе "Реалу") и отдал 2 результативные передачи.