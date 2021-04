"Барселона" продлит контракты с двумя молодыми игроками

Фото: Твиттер @RiquiPuig

"Барселона" собирается предложить новые контракты для ряда своих футболистов.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "блауграна" пролонгирует соглашения с защитником Оскаром Мингесой и полузащитником Рикардом Пучем до июня 2023 года.

Кроме того, каталонский клуб и защитник команды Серджи Роберто могут также продлить договор на 2 года, но пока не договорились на этот счет.

