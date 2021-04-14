"Барселона" продлит контракты с двумя молодыми игроками

Теги рикард пучоскар мингесабарселонасерхи роберто

"Барселона" продлит контракты с двумя молодыми игрокамиФото: Твиттер @RiquiPuig
"Барселона" собирается предложить новые контракты для ряда своих футболистов.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "блауграна" пролонгирует соглашения с защитником Оскаром Мингесой и полузащитником Рикардом Пучем до июня 2023 года.

Кроме того, каталонский клуб и защитник команды Серджи Роберто могут также продлить договор на 2 года, но пока не договорились на этот счет.

Пуч в текущем сезоне выходил на поле в 21 матче (477 сыгранные минуты) и смог отметиться одним забитым мячом.
На счету Мингесы 33 игры во всех турнирах, в которых он забил 2 гола (в том числе "Реалу") и отдал 2 результативные передачи.

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