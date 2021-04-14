"Барселона" продлит контракты с двумя молодыми игроками
Фото: Твиттер @RiquiPuig
"Барселона" собирается предложить новые контракты для ряда своих футболистов.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "блауграна" пролонгирует соглашения с защитником Оскаром Мингесой и полузащитником Рикардом Пучем до июня 2023 года.
Кроме того, каталонский клуб и защитник команды Серджи Роберто могут также продлить договор на 2 года, но пока не договорились на этот счет.
Barcelona are in talks with Sergio Agüero agent, he’s considered “one of the options”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2021
Oscar Mingueza and Riqui Puig clauses will be triggered to extend both contracts until June 2023.
Sergi Roberto could extend his contract for 2 years, but there’s no agreement yet. #FCB
Пуч в текущем сезоне выходил на поле в 21 матче (477 сыгранные минуты) и смог отметиться одним забитым мячом.
На счету Мингесы 33 игры во всех турнирах, в которых он забил 2 гола (в том числе "Реалу") и отдал 2 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14