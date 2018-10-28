"Барселона" - "Реал": прямая трансляция Эль Класико

В воскресенье, 28 октября, в рамках 10 тура состоится центральный матч чемпионата Испании - "Барселона" на "Камп Ноу" примет мадридский "Реал".

Каталонцы лидируют в турнирной таблице, тогда как мадридцы пока вне зоны еврокубков. Тем не менее это не уменьшает значения легендарного противостояния.

Прямая трансляция Эль Класико пройдёт на нашем сайте. Начало матча в 18:15 (мск).

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