"Барселона" - "Реал": прямая трансляция Эль Класико

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"Барселона" - "Реал": прямая трансляция Эль Класико

В воскресенье, 28 октября, в рамках 10 тура состоится центральный матч чемпионата Испании - "Барселона" на "Камп Ноу" примет мадридский "Реал".

Каталонцы лидируют в турнирной таблице, тогда как мадридцы пока вне зоны еврокубков. Тем не менее это не уменьшает значения легендарного противостояния.

Прямая трансляция Эль Класико пройдёт на нашем сайте. Начало матча в 18:15 (мск). 

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10 Эйбар Эйбар 21 26
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