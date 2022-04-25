"Барселона" сенсационно проиграла "Райо Вальекано"
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
В перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле проиграла "Райо Вальекано" со счетом 0:1.
Единственный гол в начале встречи забил Альваро Гарсия.
"Райо Вальекано", набрав 40 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" с 63 очками осталась на второй позиции.
"Барселона" – "Райо Вальекано" - 0:1 (0:1)
Гол: Гарсия, 7 - 0:1
"Барселона": тер Штеген, Дест (Лангле, 46), Араухо, Эрик Гарсия (Траоре, 71), Альба, Бускетс, де Йонг (Нико Гонсалес, 60), Гави, Обамеянг (де Йонг, 71), Дембеле, Ферран Торрес (Депай, 60).
"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Мараш, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Унаи Лопес (Суарес, 87), Комесанья (Сисс, 56), Оскар Валентин (Трехо, 67), Нтека (Гвардиола, 56), Паласон (Эрнандес, 87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14