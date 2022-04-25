"Барселона" сенсационно проиграла "Райо Вальекано"

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"Барселона" сенсационно проиграла "Райо Вальекано"

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле проиграла "Райо Вальекано" со счетом 0:1.

Единственный гол в начале встречи забил Альваро Гарсия.

"Райо Вальекано", набрав 40 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" с 63 очками осталась на второй позиции.

"Барселона" – "Райо Вальекано" - 0:1 (0:1)
Гол: Гарсия, 7 - 0:1

"Барселона": тер Штеген, Дест (Лангле, 46), Араухо, Эрик Гарсия (Траоре, 71), Альба, Бускетс, де Йонг (Нико Гонсалес, 60), Гави, Обамеянг (де Йонг, 71), Дембеле, Ферран Торрес (Депай, 60).

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Мараш, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Унаи Лопес (Суарес, 87), Комесанья (Сисс, 56), Оскар Валентин (Трехо, 67), Нтека (Гвардиола, 56), Паласон (Эрнандес, 87).

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