"Барселона" собирается вдвое уменьшить зарплату Месси

1 Теги лионель мессибарселона

"Барселона" собирается вдвое уменьшить зарплату МессиФото: Твиттер @FCBarcelona 
"Барселона" продолжает работу над продлением контракта с форвардом Лионелем Месси, пишет Marca со ссылкой на TV3.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта уже встретился с отцом футболиста Хорхе Месси, который выполняет функции его агента. Они вместе поужинали и поделились своими взглядами на будущее аргентинца.

Клуб пока не представил конкретное предложение. Причиной этому является продолжающийся аудит, лишь по результатам которого станут окончательно ясны финансовые возможности клуба.

Лапорта попросил окружение Месси с пониманием отнестись к сложной экономической ситуации, в которой находится клуб. Сторона футболиста готова искать различные решения, чтобы договориться о подписании нового договора.

Скорее всего, по новому контракту Месси проведет в "блаугране" еще два сезона. После этого он сможет уехать в один из клубов МЛС, где сможет продолжить карьеру и будет выступать в роли посла каталонцев. Когда Месси прекратит играть в США, то сможет вернуться в клуб и занять одну из административных должностей.

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