"Барселона" уничтожила "Атлетик" в финале Кубка Испании

В финале Кубка Испании "Барселона" разгромила "Атлетик" со счетом 4:0 и стала обладателем трофея. Победу каталонскому клубу принесли дубль Лионеля Месси, а также голы Антуана Гризманна и Френки де Йонга.

"Барселона" в 31-й раз выиграла Кубок Испании и это является рекордом турнира.

"Атлетик" – "Барселона" - 0:4 (0:0)

Голы: Гризманн, 60 - 0:1, де Йонг, 63 - 0:2, Месси, 68 - 0:3, Месси, 72 - 0:4

"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Йерай Альварес (Нуньес, 67), Мартинес, Баленсиага, Рауль Гарсия, Унаи Лопес (Берчиче, 67), Беренгер (Весга, 54), Дани Гарсия, Муниаин (Лекуэ, 46), Уильямс (Вильялибре, 67).

"Барселона": тер Штеген, Альба, Мингеса, Пике, Дест (Серджи Роберто, 74), Бускетс, де Йонг, Педри, Лангле, Гризманн, Месси.

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