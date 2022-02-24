"Барселона" возобновила интерес к Саулю

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"Барселона" возобновила интерес к Саулю Фото твиттер "Челси"

"Барселона" по-прежнему заинтересован в хавбеке "Атлетико" Сауле Ньигесе.

Как сообщает Goal.com, каталонский клуб может подписать 27-летнего испанца во время летнего трансферного окна.

Напомним, что сейчас Сауль находится в аренде в "Челси", но лондонский клуб не планирует активировать опцию выкупа игрока.

В этом сезоне Сауль принял участие в 20 играх, однако результативными действиями не отличился.

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