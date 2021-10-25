"Барселона" возобновила переговоры о контракте с Дембеле

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"Барселона" возобновила переговоры о контракте с ДембелеФото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

"Барселона" намерена продлить контракт с французским вингером Усманом Дембеле.

Как сообщают инсайдеры Самюэль Марсден и Мои Льоренс, переговоры между каталонским клубом и французом о новом контракте активизировались в последние недели.

По информации источников, запланированы несколько встреч, которые считаются решающими для достижения окончательного результата.

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