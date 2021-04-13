"Барселона" впервые возглавила рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes

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"Барселона" впервые возглавила рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes

Авторитетный финансово-экономический журнал Forbes опубликовал обновлённый рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.

Впервые в истории лидером данного списка стала "Барселона". Стоимость каталонского клуба оценена в 4,76 миллиарда долларов. 

"Блауграна" опередила мадридский "Реал", который уступил всего на 10 миллионов.

Полностью топ-10 рейтинга ценнейших клубов от Forbes выглядит так:

1. "Барселона" (Испания) - 4,76 млрд;

2. "Реал" (Испания) - 4,75 млрд;

3. "Бавария" (Германия) - 4,215 млрд;

4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 4,2 млрд;

5. "Ливерпуль" (Англия) - 4,1 млрд;

6. "Манчестер Сити" (Англия) - 4 млрд;

7. "Челси" (Англия) - 3,2 млрд;

8. "Арсенал" (Англия) - 2,8 млрд;

9. ПСЖ (Франция) - 2,5 млрд;

10. "Тоттенхэм" (Англия) - 2,3 млрд.

Не пропустите: "Барселона" была бы выше "Реала" в Ла Лиге, если бы не VAR. | http://soccernews.ru
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