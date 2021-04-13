"Барселона" впервые возглавила рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes
Авторитетный финансово-экономический журнал Forbes опубликовал обновлённый рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.
Впервые в истории лидером данного списка стала "Барселона". Стоимость каталонского клуба оценена в 4,76 миллиарда долларов.
"Блауграна" опередила мадридский "Реал", который уступил всего на 10 миллионов.
Полностью топ-10 рейтинга ценнейших клубов от Forbes выглядит так:
1. "Барселона" (Испания) - 4,76 млрд;
2. "Реал" (Испания) - 4,75 млрд;
3. "Бавария" (Германия) - 4,215 млрд;
4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 4,2 млрд;
5. "Ливерпуль" (Англия) - 4,1 млрд;
6. "Манчестер Сити" (Англия) - 4 млрд;
7. "Челси" (Англия) - 3,2 млрд;
8. "Арсенал" (Англия) - 2,8 млрд;
9. ПСЖ (Франция) - 2,5 млрд;
10. "Тоттенхэм" (Англия) - 2,3 млрд.
Не пропустите: "Барселона" была бы выше "Реала" в Ла Лиге, если бы не VAR. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18