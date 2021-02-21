"Барселона" выразила соболезнования Роналдиньо в связи со смертью его матери

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"Барселона" выразила соболезнования Роналдиньо в связи со смертью его матери
Пресс-служба "Барселона" выразила соболезнования бывшему нападающему команды бразильцу Роналдиньо, у которого из-за коронавируса умерла мама.

"Барселона" выражает самые искренние соболезнования нашему вечному кумиру Роналдиньо в связью с утратой матери. Покойся с миром, донья Мигелина Элои Ассис дос Сантос", - говорится в Twitter каталонского клуба.

40-летний Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году. Он выступал за "Барселону" с 2003 по 2008 годы. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, а также выиграл Лигу Чемпионов.

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