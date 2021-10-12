"Барселона" заинтересована в двух полузащитниках

Фото: инстаграм Закарии/Автор неизвестен

"Барселона" планирует усилить линию полузащиты следующим летом.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Барселона" рассматривает потенциальных свободных агентов, среди которых фигурируют хавбек "Боруссии" из Менхенгладбаха Денис Закария и полузащитник "Милана" Франк Кессье

По информации источника, "Барса" будет рассматривать их только в том случае, если они будут свободными агентами.

Отмечается, что пока нет уверенности, что Кессье будет свободным агентом, поскольку он все еще ведет переговоры с "Миланом" по поводу нового контракта.

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