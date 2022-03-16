"Барселона" заинтересована в лидере "Бенфики"

Фото: инстаграм Нуньеса\Автор неизвестен

"Барселона" ищет варианты для усиление позиции центрального нападающего в летнее трансферное окно, сообщает каталонское издание Sport.

По информации источника, "блауграна" обратила свое внимание на уругвайского форварда "Бенфики" Дарвина Нуньеса, который накануне своим голом выбил "Аякс" из 1\8 финала Лиги чемпионов.

Отмечается, что лиссабонский клуб продаст игрока за сумму не менее 80 миллионов евро, однако каталонский клуб не станет тратить на усиление этой позиции более 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что переговоры по трансферу Нуньеса ведет мадридский "Атлетико".

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