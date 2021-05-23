"Барселоне" интересен игрок "Аталанты"
Фото: инстаграм Госенса/Автор неизвестен
Как сообьщает Diario Sport, "Барселона" намерена приобрести игрока, который смог бы стать конкурентом для Жорди Альбы. "Барселоне" интересны Робин Госенс из "Аталанты".
По информации источника, в каталонском клубе считают, что Госенс идеально встроится в систему Роналда Кумана, поскольку активно участвует в атакующих действиях "Аталанты". Кроме того, немец способен играть и в схеме с четырьмя защитниками.
Отмечается, что "Барселона" – не единственный клуб, заинтересованный в услугах Госенса. За футболистом следят "Ювентус", "Интер", "Милан" и "Манчестер Сити". "Аталанта" намерена получить за футболиста 40 миллионов евро, но готова рассмотреть вариант с включением в сделку игроков других клубов.
В этом сезоне Госенс забил 11 голов и сделал 6 голевых передач в 31 матче Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14