"Барселоне" интересен игрок "Аталанты"

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"Барселоне" интересен игрок "Аталанты"Фото: инстаграм Госенса/Автор неизвестен

Как сообьщает Diario Sport, "Барселона" намерена приобрести игрока, который смог бы стать конкурентом для Жорди Альбы. "Барселоне" интересны Робин Госенс из "Аталанты".

По информации источника, в каталонском клубе считают, что Госенс идеально встроится в систему Роналда Кумана, поскольку активно участвует в атакующих действиях "Аталанты". Кроме того, немец способен играть и в схеме с четырьмя защитниками.

Отмечается, что "Барселона" – не единственный клуб, заинтересованный в услугах Госенса. За футболистом следят "Ювентус", "Интер", "Милан" и "Манчестер Сити". "Аталанта" намерена получить за футболиста 40 миллионов евро, но готова рассмотреть вариант с включением в сделку игроков других клубов.

В этом сезоне Госенс забил 11 голов и сделал 6 голевых передач в 31 матче Серии А.

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