"Бавария" близка к продлению контрактов с двумя основными игроками

Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан рассказал, как обстоят дела с новыми соглашениями полузащитников Леона Горетцки и Кингсли Комана.

"Переговоры с обоими игроками идут очень хорошо. Я настроен оптимистично. Нам есть что им предложить. Например, выигрывать с нами большие титулы и стать частью эпохи", - приводит слова Кана Goal.com.

Контракт Горетцки с "Баварией" истекает в 2022 году, а Комана - в 2023 году.

В прошлом сезоне немец забил 8 мячей и сделал 9 ассистов в 32 играх. В активе француза 8 голов и 15 результативных передач в 39 матчах.

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