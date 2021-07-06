"Бавария" близка к продлению контрактов с двумя основными игроками
Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан рассказал, как обстоят дела с новыми соглашениями полузащитников Леона Горетцки и Кингсли Комана.
"Переговоры с обоими игроками идут очень хорошо. Я настроен оптимистично. Нам есть что им предложить. Например, выигрывать с нами большие титулы и стать частью эпохи", - приводит слова Кана Goal.com.
Контракт Горетцки с "Баварией" истекает в 2022 году, а Комана - в 2023 году.
В прошлом сезоне немец забил 8 мячей и сделал 9 ассистов в 32 играх. В активе француза 8 голов и 15 результативных передач в 39 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20