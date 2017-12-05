"Бавария" интересуется форвардом "Бордо" Малкомом

"Бавария" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Бордо" Малкому, сообщает Mercato365.

По сведениям издания, представители мюнхенского клуба следили за футболистом в матче 16-го тура чемпионата Франции с "Дижоном" (2:3) и остались довольны увиденным. Трансфер может состояться в январе.

В этом сезоне 20-летний Малком провел за "Бордо" 18 матчей, забив 8 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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