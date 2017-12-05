"Бавария" интересуется форвардом "Бордо" Малкомом

Теги бавария мюнхенбордо

"Бавария" интересуется форвардом "Бордо" Малкомом

"Бавария" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Бордо" Малкому, сообщает Mercato365.

По сведениям издания, представители мюнхенского клуба следили за футболистом в матче 16-го тура чемпионата Франции с "Дижоном" (2:3) и остались довольны увиденным. Трансфер может состояться в январе.

В этом сезоне 20-летний Малком провел за "Бордо" 18 матчей, забив 8 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

Не пропустите: "Бавария" намерена вернуть Хамеса в "Реал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Биться за престиж клуба: дортмундская "Боруссия" едет сражаться с "Реалом"

Биться за престиж клуба: дортмундская "Боруссия" едет сражаться с "Реалом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 14 32
2 РБ Лейпциг 14 26
3 Шальке 14 25
4 Боруссия Менхенгладбах 14 24
5 Хоффенхайм 14 23
6 Боруссия Дортмунд 14 22
7 Аугсбург 14 22
8 Айнтрахт Франкфурт 14 22
9 Байер Леверкузен 14 21
10 Ганновер 96 14 19
11 Вольфсбург 14 17
12 Герта 14 17
13 Штутгарт 14 17
14 Майнц 05 14 15
15 Гамбург 14 14
16 Фрайбург 14 12
17 Вердер Бремен 14 11
18 Кельн 14 3
Полная таблица

топ-5 тегов