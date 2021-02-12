"Бавария" изобразила Флика в образе Таноса

Пресс-служба "Баварии" оригинально подчеркнула факт завоевания главным тренером Ханси Фликом шестого трофея у руля команды.

Напомним, что в четверг "ротен" стали победителями Клубного Чемпионата Мира, обыграв в финале мексиканский "Тигрес" (1:0).

В твиттере мюнхенского клуба наставник был изображён в образе Таноса. Напомним, что персонаж комиксов собрал шесть камней бесконечности для своей перчатки, чтобы управлять реальностью. Это и есть отсылка к шести выигранным титулам Флика.

"Перчатка готова", - гласит публикация "Баварии" в микроблоге.

Не пропустите: Левандовски - лучший игрок клубного чемпионата мира. | http://soccernews.ru