"Бавария" изобразила Флика в образе Таноса

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"Бавария" изобразила Флика в образе Таноса

Пресс-служба "Баварии" оригинально подчеркнула факт завоевания главным тренером Ханси Фликом шестого трофея у руля команды.

Напомним, что в четверг "ротен" стали победителями Клубного Чемпионата Мира, обыграв в финале мексиканский "Тигрес" (1:0).

В твиттере мюнхенского клуба наставник был изображён в образе Таноса. Напомним, что персонаж комиксов собрал шесть камней бесконечности для своей перчатки, чтобы управлять реальностью. Это и есть отсылка к шести выигранным титулам Флика.

"Перчатка готова", - гласит публикация "Баварии" в микроблоге.

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