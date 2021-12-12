"Бавария" может подписать Усмана Дембеле

Фото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле может стать футболистом гранда немецкого футбола, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, в футболисте предметно заинтересована мюнхенская "Бавария", которая рассматривает его как возможную замену Кингсли Коману, который покинет клуб в том случае, если не продлит контракт.

Соглашение Дембеле с "Барселоной" рассчитано до конца нынешнего сезона.

В текущей кампании Дембеле сыграл в 5 матчах во всех турнирах, в которых отличился голевыми действиями.

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