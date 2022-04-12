"Бавария" назвала "Барселоне" цену на Левандовски

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" хочет получить за польского нападающего Роберта Левандовски 70-80 миллионов евро, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, главным претендентом на футболиста является "Барселона", но каталонский клуб не готов платить за него больше 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что форвард уже согласовал с каталонцами условия личного контракта.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 40 матчей во всех турнирах, забил 46 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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