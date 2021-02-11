"Бавария" стала победителем клубного чемпионата мира
В финальном матче клубного чемпионата мира "Бавария" одержала победу над "Тигрес".
Единственный гол в матче забил защитник мюнхенского клуба Бенжамен Павар.
"Бавария" Германия - "Тигрес" Мексика 1:0
Гол: Павар, 59 - 1:0
"Бавария": Нойер, Зюле, Дэвис, Павар, Алаба, Коман (Дуглас Коста, 74), Киммих, Сане (Мусиала, 73), Гнабри (Толиссо, 64), Люка Эрнандес, Левандовски (Шупо-Мотинг, 73).
"Тигрес": Гусман, Рейес, Сальседо, Родригес (Киньонес, 80), Писарро, Дуэньяс, Акино, Рафаэл Кариока, Киньонес, Гонсалес, Жиньяк.
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