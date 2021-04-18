"Бавария" официально отреагировала на информацию об уходе Флика
Фото: Твиттер @FCBayernEN
Появилась официальная реакция "Баварии" на новости про скорый уход главного тренера команды Ханса-Дитера Флика из команды.
"Вчера, 17 апреля, главный тренер ФК "Бавария" Ханс-Дитер Флика сообщил о своем желании расторгнуть соглашение, которое должно пролонгироваться до июня 2023 года, в конце текущего сезона. Ханси Флик проинформировал исполнительный совет клуба об этом желании на прошлой неделе. Стороны договорились сосредоточить внимание на матчах с "Вольфсбургом", "Байером" (20 апреля) и "Майнцем" (24 апреля), чтобы не нарушить концентрацию всего клуба на этих трех матчах. важные матчи.
ФК "Бавария" не одобряет односторонние сообщения, опубликованные Ханси Фликом, и продолжит переговоры после матча в Майнце, как было согласовано", - говорится в заявление клуба, размещенном на официальном сайте.
Statement from the FC Bayern München AG board.— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 18, 2021
ℹ️ https://t.co/B3JAFRsXHn pic.twitter.com/BlKWccoiCi
Читать также: Нойер отреагировал на новости об уходе Флика | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Названы клубы, согласившиеся на участие в Суперлиге
-
"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Бетисом"
-
УЕФА снова раскритиковал идею создания Суперлиги
-
"Аякс" стал 20-кратным обладателем Кубка Нидерландов
-
Оргкомитет Евро-2020 отреагировал на информацию о проведении дополнительных матчей в Санкт-Петербурге
-
"Рома" проиграла "Торино", "Лацио" одолел "Беневенто" в матче с 8 голами
-
"Спартак" в свой день рождения разгромно проиграл "Уфе"
-
"Бавария" официально отреагировала на информацию об уходе Флика
-
Слуцкий прокомментировал травму Кварацхелии
-
"Монако" Головина разгромило на выезде "Бордо"
-
"Манчестер Юнайтед" дожал "Бернли" в концовке матча
-
"Эвертон" определился с ценой за Мойсе Кина
-
1
Футболисты "Барселоны" устроили очередь ради фото с Месси и кубком Испании (видео)
-
"Атлетико" уничтожил "Эйбар"
-
Названа причина возможного ухода Николича из "Локомотива"
-
СМИ: "О создании Суперлиги могут объявить в ближайшее время"
-
ЦСКА в гостях проиграл "Сочи"
-
Дубль Холанда помог "Боруссии" разгромить "Вердер"
-
1
Малиновский принес "Аталанте" победу над "Ювентусом"
-
Решение о пожизненном отстранении арбитра Вилкова принял лично глава судейского комитета РФС Хачатурянц
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20