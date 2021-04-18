"Бавария" официально отреагировала на информацию об уходе Флика

Теги ханс-дитер фликбавария мюнхен

"Бавария" официально отреагировала на информацию об уходе ФликаФото: Твиттер @FCBayernEN 
Появилась официальная реакция "Баварии" на новости про скорый уход главного тренера команды Ханса-Дитера Флика из команды. 

"Вчера, 17 апреля, главный тренер ФК "Бавария" Ханс-Дитер Флика сообщил о своем желании расторгнуть соглашение, которое должно пролонгироваться до июня 2023 года, в конце текущего сезона. Ханси Флик проинформировал исполнительный совет клуба об этом желании на прошлой неделе. Стороны договорились сосредоточить внимание на матчах с "Вольфсбургом", "Байером" (20 апреля) и "Майнцем" (24 апреля), чтобы не нарушить концентрацию всего клуба на этих трех матчах. важные матчи.

ФК "Бавария" не одобряет односторонние сообщения, опубликованные Ханси Фликом, и продолжит переговоры после матча в Майнце, как было согласовано", - говорится в заявление клуба, размещенном на официальном сайте.

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