"Бавария" опередила "Милан" в борьбе за защитника ПСЖ

Защитник "Пари Сен-Жермен" Ньянзу Куасси перейдет в мюнхенскую "Баварию", сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб подпишет футболиста в летнее трансферное окно. "Бавария" заплатит за Куасси определенную сумму в качестве компенсации за вклад в воспитание молодого игрока. В борьбе за француза мюнхенцы опередили "Милан" и "РБ Лейпциг".

18-летний Куасси является воспитанником ПСЖ. Всего он провел за клуб девять матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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