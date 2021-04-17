"Бавария" определилась с будущим Шупо-Мотинга
Фото инстаграм Эрика Шупо-Мотинга
Нападающий Эрик Шупо-Мотинг может остаться в "Баварии" ещё на один сезон, утверждает Sport1.de.
По информации источника, "ротен" хотят продлить с 32-летним футболистом контракт, истекающий в июне.
Впрочем, сам камерунец пока не уверен, что продолжит выступать за мюнхенский клуб. Его не устраивает количество игровой практики.
После перехода в "Баварию" в октябре прошлого года Шупо-Мотинг забил 7 голов и сделал 1 ассист в 28 матчах.
Не пропустите: Флик жалуется на сон после вылета "Баварии" из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Девушка дня: Екатерина Дорожко - эффектная экс-супруга Луиса Адриано
-
Кьеллини не понимает критику в адрес Роналду
-
Глушаков высказался о негативном отношении к себе со стороны фанатов "Спартака"
-
Экс-форвард ЦСКА Абель Эрнандес сменил клуб
-
Испанские СМИ анонсируют перестройку в Мадриде: 10 футболистов "на выход", ветераны непоколебимы, Холанд и Мбаппе - на вход
-
"Бавария" определилась с будущим Шупо-Мотинга
-
Моуринью прокомментировал травму Кейна
-
"Милан" нашёл замену Доннарумме во Франции
-
"Шахтёр" начал переговоры с итальянским тренером, который отказал "Спартаку"
-
У Бендтнера могут конфисковать Porsche: названа причина
-
Карпин хочет поработать за границей
-
"Тоттенхэм" теряет Кейна перед финалом Кубка Лиги
-
Глушаков - о чемпионском "Спартаке": "Команду искусственно разрушили"
-
Главные новости дня: 16 апреля
-
Моуринью высказался о пенальти в матче с "Эвертоном"
-
"Барселона" нашла замену Умтити
-
Яя Туре извинился перед Гвардиолой
-
Тренер "Атлетика" высказался о предстоящем финале кубка против "Барселоны"
-
Кейн вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ
-
Флик жалуется на сон после вылета "Баварии" из Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20