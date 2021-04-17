"Бавария" определилась с будущим Шупо-Мотинга

Фото инстаграм Эрика Шупо-Мотинга

Нападающий Эрик Шупо-Мотинг может остаться в "Баварии" ещё на один сезон, утверждает Sport1.de.

По информации источника, "ротен" хотят продлить с 32-летним футболистом контракт, истекающий в июне.

Впрочем, сам камерунец пока не уверен, что продолжит выступать за мюнхенский клуб. Его не устраивает количество игровой практики.

После перехода в "Баварию" в октябре прошлого года Шупо-Мотинг забил 7 голов и сделал 1 ассист в 28 матчах.

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