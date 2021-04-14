"Бавария" определилась с приоритетным кандидатом на замену Флику

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"Бавария" определилась с приоритетным кандидатом на замену Флику

Фото: твиттер Юлиана Нагельсманна/Автор неизвестен

Бывший футболист "Баварии" Лотар Маттеус сообщил, что мюнхенский клуб проявляет активный интерес к главному тренеру "РБ Лейпциг" Юлиану Нагельсманну.

"Флик имеет предложение от сборной Германии. Матч с "Аугсбургом" (22 мая) станет для него последним в клубе. В качестве преемника Флика "Бавария" рассматривает кандидатуру Нагельсменна", - приводит слова Маттеуса DW Sports.

33-летний Нагельсманн тренирует "РБ Лейпциг" с 2019 года. В прошлом сезоне клуб под его руководством занял третье место в чемпионате Германии и дошел до полуфинала Лиги Чемпионов. В нынешнем сезоне клуб из Лейпцига занимает второе место в Бундеслиге.

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