"Бавария" предложит новый контракт Горецке

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"Бавария" предложит новый контракт ГорецкеФото: Твиттер @leongoretzka_ 
В "Баварии" хотят сохранить в составе хавбека Леона Горецку.

По данным журналиста Фабрицио Романо, руководство клуба работает над продлением соглашения с немецким игроком. Текущий контракт заканчивается летом 2022 года. Кроме того есть информация о том, что "Бавария" не будет подписывать Дугласа Косту на постоянной основе и игрок вернется в "Ювентус". 

В сезоне 2020/2021 26-летний Горецка сыграл в 27 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 7 мячей и сделал 9 результативных передач.

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