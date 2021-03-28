"Бавария" предложит новый контракт Горецке
Фото: Твиттер @leongoretzka_
В "Баварии" хотят сохранить в составе хавбека Леона Горецку.
По данным журналиста Фабрицио Романо, руководство клуба работает над продлением соглашения с немецким игроком. Текущий контракт заканчивается летом 2022 года. Кроме того есть информация о том, что "Бавария" не будет подписывать Дугласа Косту на постоянной основе и игрок вернется в "Ювентус".
Bayern Münich are working to extend Leon Goretka’s contract and they’ve already decided that Douglas Costa will *not* be signed on a permanent deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2021
The Brazilian winger will come back at Juventus - there are no talks with Gremio as of today, despite rumours. #transfers
В сезоне 2020/2021 26-летний Горецка сыграл в 27 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 7 мячей и сделал 9 результативных передач.
Читать также: "Бавария" нацелилась на форварда "Шальке" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Франция на выезде обыграла Казахстан
-
Рамос не может договориться с "Реалом" о контракте
-
Модрич не сдержал слез, когда команда поздравила его с рекордом (видео)
-
"Милан" назвал приоритет для летнего трансфера
-
Лучше, чем финская баня! Теему Пукки проводит свой лучший отрезок в карьере, тащит сборную Финляндии и находится на радаре у ТОПов
Лента новостей
-
Форвард "Крыльев Советов" Сергеев снова забил. У него уже 29 голов в 29 матчах
-
"Манчестер Юнайтед" снова нацелился на Усмана Дембеле
-
После ЕВРО-2020 Кроос завершит карьеру в сборной Германии
-
Хамес думает, что "Эвертон" может стать не хуже "Баварии" и "Реала"
-
Кейн будет думать о будущем после Евро-2020
-
"Бавария" предложит новый контракт Горецке
-
"Интер" не торопится предлагать новый контракт Брозовичу
-
Франция на выезде обыграла Казахстан
-
Дани Алвес сделал выбор между Месси и Роналду
-
Смольников не полетит в Словакию
-
Иличич назвал Миранчука братом
-
Гризманн поставил рекорд сборной Франции
-
"Ювентус" хочет подписать корейского хавбека "Валенсии"
-
Рамос не может договориться с "Реалом" о контракте
-
Капитан румынской молодежки ярко ответил венграм на оскорбления
-
Тихонов назвал единственного конкурента "Зенита" в Чемпионате России
-
Модрич не сдержал слез, когда команда поздравила его с рекордом (видео)
-
Геннадий Орлов считает позором то, что Жирков все еще нужен сборной
-
Мюллер: "АПЛ – главная лига мира, но у "Баварии" с ними нет проблем"
-
Белотти может перейти в "Рому" или "Милан"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20