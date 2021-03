"Бавария" предложит новый контракт Горецке

Фото: Твиттер @leongoretzka_

В "Баварии" хотят сохранить в составе хавбека Леона Горецку.

По данным журналиста Фабрицио Романо, руководство клуба работает над продлением соглашения с немецким игроком. Текущий контракт заканчивается летом 2022 года. Кроме того есть информация о том, что "Бавария" не будет подписывать Дугласа Косту на постоянной основе и игрок вернется в "Ювентус".

Bayern Münich are working to extend Leon Goretka’s contract and they’ve already decided that Douglas Costa will *not* be signed on a permanent deal.

The Brazilian winger will come back at Juventus - there are no talks with Gremio as of today, despite rumours. #transfers